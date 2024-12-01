Ankara'da Flöre Federasyon Kupası Gerçekleşti - Son Dakika
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Ankara'da Flöre Federasyon Kupası Gerçekleşti

Ankara\'da Flöre Federasyon Kupası Gerçekleşti

17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası'nda Arda Barış Demircan ve Elvin Gülışık altın madalya kazandı.

01.12.2024 16:16
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Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Flöre Federasyon Kupası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde iki gün süren mücadeleye 9 ilden 124 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde yıldız kadın ve erkekler bireysel, ikinci gününde ise takım müsabakaları yapıldı.

Yıldız erkek flörede Arda Barış Demircan, yıldız kadın flörede Elvin Gülışık altın madalya kazandı. Yıldız flöre erkek takımda Altınyurt, yıldız flöre kadın takımda ise Marmara Eskrim birincilik kupasının sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Flöre Federasyon Kupası Gerçekleşti - Son Dakika

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