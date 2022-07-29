Para Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor

Ankara'da Lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen Para Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Para Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, Konya'da gerçekleştirilecek 5'inci İslami Dayanışma Oyunları için Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürdü. Bedensel Engelliler Masa Tenisi Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, "İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde teslim etmek istiyoruz. Özellikle ülkemizde olması sebebiyle 4'üncü, 5'nci klasta erkeklerde ve 9 ve 10'uncu klaslarda bayanlarda yarışacağız. Buradaki amacımız, masa tenisi branşı olarak oradaki bütün madalyalara talibiz. Bunun için de 3 aydır antrenmanlarımıza devam ediyoruz" dedi.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK"

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Takım Kaptanı Abdullah Öztürk, "Masa tenisi branşı olarak 2008'den bu yana çok başarılı bir grafiğimiz var. Ben ve takım arkadaşlarımız elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Şimdi önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var, buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Tüm kategorilerde final oynamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Biz dersimize çok iyi çalıştık. Bu organizasyonun ülkemizde yapılacağı için de ayrıca çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.