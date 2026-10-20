Ankara'da toplanan Karate Federasyonu genel kurulunda 2027-28 bütçeleri görüşüldü - Son Dakika
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Ankara'da toplanan Karate Federasyonu genel kurulunda 2027-28 bütçeleri görüşüldü

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Türkiye Karate Federasyonunun 9. mali genel kurulu Ankara'da bir otelde düzenlendi. Kurulda 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2027-28 yıllarına ilişkin tahmini bütçelerle faaliyet programları görüşüldü.

Türkiye Karate Federasyonunun 9. mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kongrede, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edilerek, 2027-28 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler ile faaliyet programları görüşüldü.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, federasyonun kaynaklarını etkin ve şeffaf biçimde kullandıklarını ifade ederek, sporcuların gelişimini desteklemeyi, altyapıyı güçlendirmeyi ve uluslararası başarıları kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
AğustosAnkaraGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da toplanan Karate Federasyonu genel kurulunda 2027-28 bütçeleri görüşüldü - Son Dakika
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