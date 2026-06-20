Ankara'da VNL Legacy Court Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da VNL Legacy Court Açıldı

Ankara\'da VNL Legacy Court Açıldı
20.06.2026 14:29
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FIVB, Volleyball World ve Volleyball Foundation iş birliğiyle Ankara'da VNL Legacy Court sahası açıldı.

Uluslarası Voleybol Federasyonu (FIVB), Volleyball World ve Volleyball Foundation iş birliğiyle hayata geçirilen VNL Legacy Court projesi kapsamında, Ankara'da VNL Legacy Court sahası açıldı.

Dünyanın en prestijli uluslararası voleybol organizasyonlarından biri olan Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) kalıcı miras projelerinden biri olarak tasarlanan VNL Legacy Court, voleybolun birleştirici gücünü şehir yaşamına taşıyarak sporseverler için yeni bir buluşma noktası oluşturdu.

VNL Legacy Court'un açılışı, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Dilay Özdemir, Aylin Uysalcan ve Ezel Balık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış etkinliğinde voleybolseverler milli sporcularla bir araya gelirken, sahada çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Batıkent Rekreasyon Alanı'nda kurulan saha, voleybolun toplum üzerindeki olumlu etkisini artırmayı, sporun tabana yayılmasına katkı sağlamayı ve her yaştan bireyin voleybolla buluşabileceği erişilebilir bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

VNL Legacy Court programı ayrıca spor yoluyla toplumsal kapsayıcılığın artırılmasına, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine ve yerel toplumların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahına katkı sunmayı hedefliyor.

Ankara'daki VNL Legacy Court'un tasarımı, Türkiye ve yurt dışında birçok projeye imza atan sokak sanatçısı Emir Aktunç (Max On Duty) tarafından hazırlandı. Eserde Türk voleybolunun önemli isimleri Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

Turnuvanın enerjisinden ve Türkiye'nin kültürel dokusundan ilham alınarak tasarlanan saha, hem bir spor alanı hem de kamusal sanat eseri olarak Ankara'ya kazandırıldı. VNL Legacy Court'un, önümüzdeki yıllarda voleybolseverlerin buluşma noktalarından biri olması ve voleybolun yeni nesillere ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara'da VNL Legacy Court Açıldı - Son Dakika

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