Ankara'da VNL Legacy Court Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da VNL Legacy Court Açılışı

Ankara\'da VNL Legacy Court Açılışı
20.06.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yenilenen voleybol sahası, VNL Legacy Court projesi ile tanıtıldı. Genç sporculara ilham.

Dünya Voleybol (Volleyball World), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Voleybol Vakfı (Volleyball Foundation) işbirliğiyle hayata geçirilen "VNL Legacy Court" projesi kapsamında Ankara'da yenilenen voleybol sahası tanıtıldı.

Batıkent Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen açılış etkinliğine Volleyball World Ürün Direktörü Marcelo da Costa Hargreaves, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ile milli voleybolcular Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan katıldı.

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ev sahibi şehirlerde kalıcı bir spor mirası bırakması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve yerel sanatçı Emir Aktunç tarafından tasarlanan sahada milli voleybolcular Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

Etkinliğin amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Hargreaves, VNL'nin dünyanın birçok kentinde düzenlendiğini belirterek, "Bu sadece bir haftalık spor etkinliği değil. Ziyaret ettiğimiz topluluklar için bir miras oluşturmak istiyoruz. Sanatı, kültürü ve voleybolu bir araya getirerek kamusal alanlara yeni bir hayat veriyor, insanları bu sporu yaşamaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin uzun vadeli hedefinin çocukları ve özellikle kız çocuklarını sporla buluşturmak olduğunu aktaran Hargreaves, "Türkiye'de bugün gördüğümüz tablo, federasyonun ve toplumun uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmaların sonucu. Ülke genelinde yeni sporcular yetiştiriliyor. Bu saha da bu gelişime katkı sağlayacak ek bir teşvik olacak." diye konuştu.

Türk voleybolunun dünyadaki konumuna da değinen Hargreaves, "Takımla kültür arasındaki bu bağı her yerde göremiyorum. Türkiye'deki tutku inanılmaz. Geçen yıla kadar VNL seyirci rekoru Türkiye'deydi. Umarım bu ivme devam eder ve takım önümüzdeki yıllarda da dünyanın en iyileri arasında yer alır. Bu yüzden buradayız ve gelecek yıl da yeniden geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcular Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan, Türk voleybolunun ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, genç sporculara ilham verebilmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda milli voleybolcular çocuklarla gösteri maçı yaptı, katılımcılar sahada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Voleybol, Ankara, Dünya, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara'da VNL Legacy Court Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
12:19
Silivri Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Yalçın Ekici kazandı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:03:15. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da VNL Legacy Court Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.