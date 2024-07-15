Ankara'daki Futbol Kulüpleri 15 Temmuz'u Anma Mesajları Yayımladı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Ankara Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hebasından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alarak, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullandı.

MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabındaki mesajda, "15Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde; milli irademizi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Ankara Keçiörengücü'nün mesajında ise "Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız." denildi.