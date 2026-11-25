Ankara'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada, Kayserili milli badmintoncu Elif İkra Özyiğit partneri Cansu Erçetin ile çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde ederek Kayseri'yi gururlandırdı.

Uluslararası olimpiyat puanı kazandıran ve Ankara'da düzenlenen Navek Türkiye International Future Series Badminton Turnuvası'nda Kayserili milli sporcu Elif İkra Özyiğit kayda değer bir başarı gösterdi. Çift kadınlar kategorisinde partneri Cansu Erçetin ile mücadele eden Özyiğit, turnuvadan bronz madalyayla ayrıldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları kutlayarak başarılarının sürmesini temenni etti.