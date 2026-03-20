Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Futbol Kulüplerinden Ramazan Bayramı Kutlaması

20.03.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Ankara'nın futbol kulüplerinden Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği'nin mesajında "Sevgi, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Ramazan bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Ankara Keçiörengücü'nün paylaşımında "Sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün mesajında şunlar kaydedildi:

"Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği bayram günlerinde; aynı sevdaya gönül vermiş, aynı arma etrafında kenetlenmiş büyük Ankaragücü camiamızla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. MKE Ankaragücü sadece bir kulüp değil; aynı duyguları paylaşan, aynı heyecanla atan kalplerin buluştuğu kocaman bir ailedir. Bu vesileyle; başta cefakar taraftarlarımız olmak üzere tüm camiamızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara, Futbol, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 10:20:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.