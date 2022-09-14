Ankara haber | Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3 - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haber | Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3

14.09.2022 20:58
Ankara haber | Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3

Ankara haberleri... TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Etimesgut Belediyespor'a farklı mağlup oldu: 0-3. Ev sahibi Balıkesirspor'da 15'inci dakikada Sedat Dursun kırmızı kart gördü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Etimesgut Belediyespor'a farklı mağlup oldu: 0-3. Ev sahibi Balıkesirspor'da 15'inci dakikada Sedat Dursun kırmızı kart gördü. Konuk Etimesgut Belediyespor 34'üncü dakikada Eren'le gol perdesini açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Etimesgut Belediyespor'da 72'nci dakikada Turan attığı golle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 0-2. Turan, bu kez 86'ncı dakikada fileleri sarsarak tabelayı 3-0'a getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Balıkesirspor evinde puan alamadı.


YORUMLAR
500
Diyarbekirspor: 3-1 Diyarbekirspor: 3-1 TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haber | Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı
20:48 Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular
20:29 Alacak verecek meselesiymiş! Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırıyla ilgili emniyetten açıklama geldi
20:19 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması: Bizimle birlikte olacak
19:46 Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi
19:40 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni gelişme! İddialar gerçek çıktı
19:25 Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı
19:23 Mansur Yavaş'tan bürokratları şaşkına çeviren talimat! Çiftçileri oturttu
19:17 Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Fenerbahçe'nin kardeş takımıyla çalıştı
18:47 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'den yeni karar! Onlarca konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 21:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara haber | Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement