Üye Girişi
Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

19.02.2022 14:17
Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

THF'nin başkentteki merkezinde gerçekleştirilecek şampiyonada, maçlar 21-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar, 15'er dakikalık 3 devre olarak yapılacak.

Şampiyonada, 2004 ve sonrası doğumlu oyuncular mücadele edecek.

Şampiyonaya milli takımın yanı sıra Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan milli takımları katılıyor.

Kılıç: "Hedef her zaman milli takımda galibiyet olacaktır"

THF Başkanı Uğur Kılıç, şampiyonayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Kılıç, milli takımın uzun zamandır şampiyonaya hazırlandığını belirterek, "Çok geniş bir antrenör kadrosuyla çalıştık. En üst seviyeye kadar gitmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Uğur Kılıç, şunları kaydetti:

"Burada çok önemli hentbol ülkeleri var, İspanya ve Romanya gibi ama biz bütün maçları almak için kendi mücadelemizi vereceğiz. Bu periyottaki gençler maalesef Kovid-19 salgını döneminde çok fazla maç imkanı bulamamış sporcular. O yüzden biz de kamp dönemini uzun tuttuk. Kendi içimizde lig takımlarıyla hazırlık maçları yaptık. Dolayısıyla inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak, madalya hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

18 Yaş Altı Milli Erkek Hentbol Takımı'nın şampiyona kadrosuna şu isimler davet edildi:

"Ahmet Furkan Civan (Spor Toto), Eren Alp Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Sefa Kurt (Çaykur Rizespor), Muhammet Sefa (Spor Toto), Oğuz Muhammet Dalkılıç (Seyhan Belediyespor), Danyel Kaya (Hatayspor), Arda Zerin (Beşiktaş), Fetullah Özdemir (Van Erek Beşyıldızspor), Osman Rüzgar (1955 Batman Belediyespor), Baran Demirdelen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Ahmet Efe Deniz (Beşevler Gençlikspor), Batuhan Caymaz (Nilüfer Belediyespor), Umut Ekinci (Tekkeköy İlköğretim Okulu Gençlikspor), Efe Karapınar (Spor Toto), Ediz Aktaş (Göztepe), Nevzat Serkan Akyol (Beşiktaş), Orçun Çalışkan (Nilüfer Belediyespor), Hasan Emre Çatal (Sarıçam Belediyespor), Onur Eren Gedikli (Beşiktaş), Furkan Yıldız (Rize Belediyespor), Kayra Mete (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emirhan Kurnaz (Beşiktaş), Ömer Faruk Dağ (1955 Batman Belediyespor), Efe Şakir Cihan (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Emir Altundiş (Nilüfer Belediyespor), Beray Yıldız (Çaykur Rizespor), Ferhat Mert (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Samet Koç (Pendik Hentbol Spor Kulübü), Buğra Ongun (Bahçelievler Belediyespor), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş), Sertan Can Erdoğan (İzmir Büyükşehir Belediyespor)."

YORUMLAR
500
Bursaspor, Ankara'ya gitti Bursaspor, Ankara'ya gitti Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş maçında taraftarını salona bekliyor

Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara hentbolda uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement