Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı - Son Dakika

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