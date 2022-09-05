Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı

05.09.2022 03:22
Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekma atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkent'te oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö., adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.


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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı - Son Dakika
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