Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı lider Erzurumspor'a uzatma anlarında yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu.
Maçın ardından futbolcular laf dalaşına girdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle teknik ekipler de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın ardından kavga çıktı. Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar sakinleşti ve oyuncular soyunma odasına gitti.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Erzurumspor, son 9 maçının tümünü kazanarak liderliğini sürdürdü. Play-off iddiasını sürdüren Ankara Keçiörengücü ise kritik 3 puanın eşiğinden döndü. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında Serikspor'u ağırlayacak.
