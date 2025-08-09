Ankara Keçiörengücü İlk Haftayı Güzel Geçirdi

Stat: Mersin
Hakemler: Melih Aldemir, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 57 Engin Can Aksoy), Cengiz Demir (Dk. 72 Yiğit Ali Buz), Görkem Sağlam, Bamgboye, Massanga (Dk. 72 Deniz Aksoy), Strandberg (Dk. 67 Ünal Emre Durmuşhan), Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Abdullah Çelik (Dk. 46 Oğuzcan Çalışkan), Erkam Develi, Roshi (Dk. 79 Hakan Bilgiç), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Ezeh (Dk. 86 Osman), Halil Can Ayan (Dk. 79 İshak Karaoğul), Mexer, Berkan Mahmut Keskin, Fernandes (90+4 Ali Akman)
Goller: Dk. 13 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 68 ve Dk. 71 Ezeh, Dk. 90+3 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 21 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 89 Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
