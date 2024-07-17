Ankara Keçiörengücü, Şelimbar'ı 3-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Romanya 2. Lig takımlarından Şelimbar??????? ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Ankara Keçiörengücü ile Bolu'da kamp yapan Şelimbar, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ankara ekibinin kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 8. dakikada Kristal Abazaj, 73 ve 86. dakikalarda Papis Dembele kaydetti.

Şelimbar'ın tek golünü ise maçın 31. dakikasında Matko attı.

Ankara Keçiörengücü, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ankara Keçiörengücü'nün ilk etap kampı sona erdi

Hazırlık maçıyla sezon öncesi kamplarının ilk etabını tamamlayan Ankara Keçiörengücü, futbolculara 3 gün izin verdi.

Ankara ekibi, aranın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını aynı otelde yapacak.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, AA muhabirine, zor bir ligin kendilerini beklediğini, çalışmalarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Zirve yarışında yer almak için yoğun çalıştıklarını vurgulayan Parlatan, "Çalışmalara erken başladık. Kulübümüzün zaten hedefleri belli. Çok çalışarak iyi işler yapıp bu mücadelenin içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Parlatan, hazırlık maçının istediği gibi geçtiğini belirterek, "Tabii yaptıklarımızı, çalıştıklarımızı sahada görmek istiyoruz. Maçlarda görmek istiyoruz. Bugüne kadar olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.