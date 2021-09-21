Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı

Ankara Keçiörengücü, sırasıyla Yılport Samsunspor 'a 2-0, Beypiliç Boluspor 'a 3-0, Balıkesirspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini 3. haftada Ankara'da Adanaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Ankara Keçiörengücü, son 3 maçını ise kaybetti.

Sezonu Altınordu beraberliğiyle (1-1) açan başkent temsilcisi, 2. hafta Eyüpspor 'a 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet yaşanan, birer galibiyet ve beraberlik alan Ankara Keçiörengücü, 4 puanla son sırada bulunuyor.

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