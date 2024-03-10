Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam: \'Basit hatadan kaynaklanan gol takımımızı demoralize etti\'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Erzurumspor FK müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli olan bir haftada, puan puana olduğumuz rakibimize karşı kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklanan yediğimiz gol takımımızı demoralize etti. Dönüş için çaba gösterdik. Son haftalarda da iyi bir grafiği yakalamış rakibe karşı kaybettik" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Bizim için çok önemli olan bir haftada, puan puana olduğumuz rakibimize karşı kazanmak istediğimiz maçta basit hatadan kaynaklanan yediğimiz gol takımımızı epey bir demoralize etti. Dönüş için çaba gösterdik. Rakibimiz az gol yiyen bir takım. Yakaladığımız fırsatlar da oldu. Maalesef bunları golle sonuçlandırmakta zorlandık. Haliyle çok az gol yiyen, kompakt oynayan bir takım. Son haftalarda da iyi bir grafiği yakalamış rakibe karşı kaybettik. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğine dönük bir farkındalık takımımızın üzerinde mutlaka oluşturacağız. Bir an önce çok çabuk kendimizi yenileyip önümüzdeki maçlarda arzu ettiğimiz puanları alıp, rahat bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
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