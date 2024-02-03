Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan: \'Anlık hatalar bizi buraya getirdi\'

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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Boluspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Anlık yaptığımız konsantre hataları, anlık yaptığımız final pası hataları bizi bugün buraya getirdi. Duran toplarda konsantre eksikleri bize buraya getirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, "Hocalarımın iyi niyetli olduklarına kesinlikle inanıyorum. Gördüklerini sahanın içinde çalıyorlar. Ama biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Yani o kadar ufak nüanslar var ki. Dirsek yiyoruz sarı kart yok. Yani görmeyebilirler buna kalben iniyorum. Temizliklerine, her şeyine inanıyorum ama biraz daha dikkat etmeleri lazım. Bizim kimsemiz yok, bizim arkamızda ne belediye var, bizim arkamızda bir tek başkanımız var. Maddi, manevi onun gücüyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlk golden önce ofsayt pozisyonu var. Top rakibin elinden dışarı çıkıyor, korner çalınıyor. Bunlar bizim canımızı çok yakıyor. Yani bütün hafta boyunca emek veriyoruz. Bütün hafta boyunca buradaki herkes çalışıyor. Burası aslında inanılmaz bir fabrika. Biz bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Lütfen gördüğünüzü çalın. Maç nereden nerelere geliyor. Bir yanda tansiyon yükseliyor, anlamıyorum. Akıcı normal giden bir maç bir anda tansiyonla nerelere geliyor" diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını, hafta içinde antrenmanlarda çalıştıkları duran top organizasyonunun karşılaşmada golle sonuçlandığını aktaran Özcan, "Final pasların yapsaydık, içeri çok daha farklı girecektik. Anlık yaptığımız konsantre hataları, anlık yaptığımız final pası hataları bizi bugün buraya getirdi. Maçın başında yayıncı kuruluşa da söyledik. Bugün duran toplara dikkat etmemiz gerektiğini, duran toplardan konsantre eksikleri bize buraya getirdi. Diğer taraftan kendimizi de eleştiriyoruz. Sırf orası bunu yaptı, burası bunu yaptı demiyorum. Biz kendimizi de eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA