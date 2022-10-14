Ankara spor: Ankara'da Vanspor Futbol Kulübü için dayanışma gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Ankara spor: Ankara'da Vanspor Futbol Kulübü için dayanışma gecesi düzenlendi

14.10.2022 22:28
Ankara spor: Ankara'da Vanspor Futbol Kulübü için dayanışma gecesi düzenlendi

Ankara haberleri... TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü için Ankara'da dayanışma gecesi düzenlendi.

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü için Ankara'da dayanışma gecesi düzenlendi.

Çankaya'da bir otelde yapılan geceye AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Kayatürk, Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak çok sayıda iş insanı ve aileleri katıldı.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, yaptığı açıklamada, gerekli destekleri almaları durumunda Spor Toto 1. Lig'e çok rahat çıkabileceklerini söyledi.

Katılımlarından dolayı protokol ve ailelerine teşekkür eden Kıyak, "Kentlerin en önemli tanıtım yüzü futbol kulüpleridir. Vanspor 2000'lerin başına kadar Süper Lig'de 4 büyüklerle mücadele eden bir kulüptü. Eski günlerimize yine kavuşabiliriz. Başarılı olursak Vanspor şehrimize sadece sportif başarı getirmeyecek, aynı zamanda kentimizin ekonomi ve kültürel hayatını da olumlu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Kayatürk ise kulübe ve spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Biz siyasetçilere ne düşerse yapmaya hazırız. Yeterki başarı gelsin. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kulüp yöneticilerinin protokol üyeleri ve iş insanlarına plaket takdimimin ardından etkinlik sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara spor: Ankara'da Vanspor Futbol Kulübü için dayanışma gecesi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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