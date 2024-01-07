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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'ya yeni bir e-spor merkezi kazandırıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya'ya yeni bir e-spor merkezi kazandırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'ten sonra Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde yeni bir e-spor merkezi açmaya hazırlanıyor. Merkez, e-spor tutkunlarını tek çatı altında toplayacak ve ücretsiz ekipman kullanımı sağlayacak. 5 bin 395 metrekare alan üzerine kurulan merkezde 7 adet turnuva ve oyun salonu, kafeterya ve otopark bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya\'ya yeni bir e-spor merkezi kazandırıyor
07.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çubuk ve Beypazarı ilçeleri ile Elvankent'ten sonra yeni bir e-spor merkezini Başkente kazandırmak için harekete geçti. Çankaya Birlik Mahallesi'ne kazandırılacak merkez; e-spor tutkunlarını tek çatı altında toplarken, her türlü ekipman da ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ankara'yı teknolojinin de başkenti yapacak çalışmalara hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir e-spor merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'ten sonra Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde toplam 5 bin 395 metrekare alan üzerine kurulan dördüncü e-spor merkezinde; 7 adet turnuva ve oyun salonu, kafeterya ve otopark yer alacak.

4. e-spor merkezi için çalışmalar tam gaz devam ediyor

Toplam 5 bin 395 metrekare alan üzerindeki çalışmaların tam gaz devam ettiği 7 katlı binanın e-spor merkezi olacak şekilde elektrik, mekanik ve mimari olarak tadilatı da yapıldı.

Başkentin 4. e-spor merkezi olmaya hazırlanan Birlik E-Spor Merkezi hizmet vermeye başladığında; eğitimde fırsat eşitliği kapsamında kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençlerin oyun bilgisayarları ve ekipmanları kullanacağı ve düzenlenecek olan e-spor turnuvalarına katılabileceği merkez haline gelecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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