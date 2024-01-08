 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'ya yeni e-spor merkezi kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'ya yeni e-spor merkezi kazandırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'ten sonra Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde yeni bir e-spor merkezi açmaya hazırlanıyor. 5 bin 395 metrekarelik alanda kurulan merkez, e-spor tutkunlarını tek çatı altında toplayacak ve ücretsiz ekipman kullanımı sağlayacak. Merkezde 7 adet turnuva ve oyun salonu, kafeterya ve otopark da bulunacak. Gençlerin e-spor alanında kendini geliştirebileceği ve turnuvalara katılabileceği bir merkez olacak.

Ankara\'ya yeni e-spor merkezi kazandırılıyor
08.01.2024 - 00:36,
Abone Ol

- Ankara'ya kazandırılacak yeni e-spor merkezinde çalışmalar devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çubuk ve Beypazarı ilçeleri ile Elvankent'ten sonra yeni bir e-spor merkezini Başkente kazandırmak için harekete geçti. Çankaya Birlik Mahallesi'ne kazandırılacak merkez; e-spor tutkunlarını tek çatı altında toplarken, her türlü ekipman da ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Ankara'yı teknolojinin de başkenti yapacak çalışmalara hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir e-spor merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Çubuk, Beypazarı ve Elvankent'ten sonra Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'nde toplam 5 bin 395 metrekare alan üzerine kurulan dördüncü e-spor merkezinde; 7 adet turnuva ve oyun salonu, kafeterya ve otopark yer alacak.

4. e-spor merkezi için çalışmalar tam gaz devam ediyor

Toplam 5 bin 395 metrekare alan üzerindeki çalışmaların tam gaz devam ettiği 7 katlı binanın e-spor merkezi olacak şekilde elektrik, mekanik ve mimari olarak tadilatı da yapıldı.

Başkentin 4. e-spor merkezi olmaya hazırlanan Birlik E-Spor Merkezi hizmet vermeye başladığında; eğitimde fırsat eşitliği kapsamında kendini e-spor alanında geliştirmek isteyen gençlerin oyun bilgisayarları ve ekipmanları kullanacağı ve düzenlenecek olan e-spor turnuvalarına katılabileceği merkez haline gelecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Ankara, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara'ya yeni e-spor merkezi kazandırılıyor - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:47:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'ya yeni e-spor merkezi kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement