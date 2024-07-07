Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Ankaragücü, 11 Haziran\'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlük görevine getirdiği Kemal Özdeş ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığını duyurdu. Başkent ekibinde 26 gün görevde kalan Özdeş'in yerine teknik direktörlük koltuğuna Cihat Arslan'ın oturması bekleniyor.

07.07.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

KEMAL ÖZDEŞ GÖREVİ BIRAKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANKARAGÜCÜ KARİYERİ SADECE 26 GÜN SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirmişti. Özdeş ile yaşanan fikir ayrılıklarının ardından 26 gün sonra yollar ayrıldı. Başkent ekibinde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor.

Cihat Arslan, Kemal Özdeş, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Korkmaz: morinyo da Ocak da fikir ayrılığından yolcu... 0 2 Yanıtla
  • serkan keskin: gokcekler ne zaman kulube girdi bidaha iflah olmadi 1 0 Yanıtla
  • Murat Küyük: fikrin mi varki ayrılığın olsun. 0 0 Yanıtla

14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
09:19 Fransa’da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında Başkentte yağmalama önlemleri alındı Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 15:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement