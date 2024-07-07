Ankaragücü, 11 Haziran\'da teknik direktörlüğe getirdiği Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

KEMAL ÖZDEŞ GÖREVİ BIRAKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ANKARAGÜCÜ KARİYERİ SADECE 26 GÜN SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da teknik direktörlüğe Kemal Özdeş'i getirmişti. Özdeş ile yaşanan fikir ayrılıklarının ardından 26 gün sonra yollar ayrıldı. Başkent ekibinde teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirilmesi bekleniyor.