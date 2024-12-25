Ankaragücü Amatör Sporları Güçlendirecek - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü Amatör Sporları Güçlendirecek

Elvan Akdeniz, Ankaragücü'yü amatör branşlarda marka haline getirecek projeler geliştirecek.

25.12.2024 11:48
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MKE Ankaragücü Kulübü Amatör Sporlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Akdeniz, sarı-lacivertli kulübü futbol dışındaki branşlarda da marka haline getirmek istediklerini söyledi.

Başkent kulübünde amatör sporlardan sorumlu yönetici görevine getirilen Elvan Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol haritalarını anlattı.

Futbolun MKE Ankaragücü için en önemli branş olduğunu ve burada da başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Akdeniz, diğer branşlarda da sarı-lacivertli camiayı gururlandırmak istediklerini dile getirdi.

Yeni görevi dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu aktaran Akdeniz, "Ankaragücü gibi köklü ve onurlu bir camiada amatör sporlardan sorumlu olarak göreve başlamanın heyecanını ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Futbol dışındaki branşlarda da Ankaragücü markasını duyuracak başarılara imza atacağız. Bu görev, yalnızca bir yönetim pozisyonu değil, aynı zamanda spora ve gençliğe olan inancımın bir yansımasıdır. Amatör sporlar, sadece bir branş değil, bir değerler bütünü ve bir kültürdür. Sporu yaşamlarına katmak isteyen her yaştan bireyin hayallerine dokunmak, onları desteklemek ve geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak benim en büyük önceliğim. Amacım, Ankaragücü'nün amatör branşlarda hem sahada hem de saha dışında fark yaratan bir kimlik kazanmasını sağlamak."

"Eşitlik anlayışını daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz"

Elvan Akdeniz, amatör branşlarla ilgili yenilikçi hedeflerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Genç sporcularımızı keşfedecek, onları profesyonel hayata hazırlayacak bir altyapı sistemi kuracağız. Kadın sporcularımıza öncelik vererek sporda eşitlik anlayışını daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bizim için toplumsal katılım ve ulaşabilirlik çok önemli. Bu kapsamda sporu sadece bir faaliyet değil, herkesin yaşamının bir parçası haline getirecek projeler geliştireceğiz. Ankaragücü'nün amatör sporlardaki geleceğini inşa ederken camiamızın gücüne ve desteğine inanıyorum. Birlikte başaracağız. Bu yeni dönemin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Ankaragücü'nün amatör spor branşlarında bir dönüm noktası yaratacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü Amatör Sporları Güçlendirecek - Son Dakika

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