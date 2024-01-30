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Ankaragücü Basın Sözcüsü, yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü Basın Sözcüsü, yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu

Ankaragücü Basın Sözcüsü, yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Digiturk beIN Media Group'a, Fenerbahçe maçında deplasman tribünü görüntülerine yer verilmemesi konusunda başvuruda bulunduklarını açıkladı. Aytekin, yayıncı kuruluşu 'objektif, adil, tarafsız' bir politika belirlemeye davet etti.

30.01.2024 19:34  Güncelleme: 19:36
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MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Yayıncı kuruluşu 'objektif, adil, tarafsız' bir politika belirlemeye davet ediyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group'a, Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma boyunca, deplasman tribünü görüntülerine yer verilmemesine ilişkin yazılı olarak başvurumuzu maç bitiminde gerçekleştirdik. Kulübümüze ve camiamıza yapılan bu adaletsiz uygulamanın nedenlerini sorduk. 2000'den fazla taraftarımızın stadyumda yer aldığı mücadelede, yayıncı kuruluşun ne attığımız gol sonrası, ne de İstiklal Marşı'mız okunurken armamızın açıldığı anları yayınlamamasını, tarafsız yayıncılık ilkesi ile bağdaştıramıyoruz. Yapılan bu uygulamaya ilişkin yayıncı kuruluşun cevaplarını merakla bekliyoruz. Camiamıza, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya ve aslında tüm futbolseverlere yapılan bu saygısızlığa ilişkin; yayıncı kuruluşu 'objektif, adil, tarafsız' bir politika belirlemeye davet ediyor, cevaplarını ve özrünü ivedi olarak bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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