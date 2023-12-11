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Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi olağanüstü toplandı ve hakemlerin gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı belirtiliyor.

Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı
11.12.2023 - 23:06,
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Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasının yolunu tutabildi.

Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de olağanüstü toplandı. Yapılacak toplantının ardından TFF'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca Süper Lig'de görev alan hakemlerin de yaşanan şiddet olayının ardından gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: DHA
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