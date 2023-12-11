Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı

Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de olağanüstü toplandı. Yapılacak toplantının ardından TFF'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ayrıca Süper Lig'de görev alan hakemlerin de yaşanan şiddet olayının ardından gelecek hafta oynanacak maçlara çıkmama kararı aldığı gelen bilgiler arasında.