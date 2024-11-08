Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 Yendi

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

08.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Catakovic'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

41. dakikada Efkan'ın ceza yayının sol tarafına pasında Varga'nın gelişine vuruşunda top direkten sekerek auta gitti.

54. dakikada İsmail'in ortasında ceza sahası içinde Bajic topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

60. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Cephas'ın şutunda kaleci Ekrem topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Varga ile verkaç yapan Cephas ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0

90+7. dakikada Mahmut'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Efkan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle (Adem Cinek dk. 57)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Arda Ünyay dk. 87) Osman Çelik, Alper Uludağ, Nico Schulz (Hayrullah Bilazer dk. 70), Cem Türkmen, Dorin Rotariu (Renaldo Cephas dk. 46), Ali Kaan Güneren (Mesut Kesik dk. 70), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga, Rijad Bajic (Mahmut Tekdemir dk. 79)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Diogo Alexis Coelho, Hasan Nazarov, Sirozhiddin Astanakulov, Tolga Ciğerci

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Oğuz Ceylan dk. 86), Francis Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak, Ryan Jack (İdris Furat dk. 85), Janne-Pekka Laine (Jair Tavares dk. 80), Mame Mor Faye, Alper Karaman (Tugay Kacar dk. 73), Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 73), Hamza Catakovic

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Altar Han Hidayetoğlu, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Rijad Bajic (dk. 54), Renaldo Cephas (dk. 90+5) Efkan Bekiroğlu (dk. 90+7) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Trendyol, 3-sayfa, Esenler, ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.