MKE Ankaragücü, Fenerbahçe\'yi 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen MKE Ankaragücü'nün defans oyuncusu Atakan Çankaya, Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istediklerini söyledi.

Atakan Çankaya, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Atakan Çankaya, "Seyircimizin yanında çok kuvvetliyiz. Uzun süredir bir çıkış arıyorduk. İnşallah bu maçtan sonra beklenen çıkışı yapacağız. Ankaragücü kupada her zaman iyidir. Kupayı kazanarak Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir diğer defans oyuncusu Nihad Mujakic de kupada tur atladıkları için sevinçli olduklarını belirterek, "Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik. Bugün 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık. Galibiyetimizi taraftarlara armağan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.