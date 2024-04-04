Ankaragücü futbolcuları ve yöneticileri taraftarların düzenlediği iftara katıldı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde bazı futbolcular ve yöneticiler, taraftarların düzenlediği iftara katıldı.
Altındağ'da 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu'nun düzenlediği iftara sarı-lacivertli kulübün eski başkanları Faruk Koca, Fatih Mert, yönetim kurulu üyesi Gülsen Yılmaz, Recep Poyraz, disiplin kurulu üyesi Selçuk Özdemir, sportif direktör Yılmaz Bal, takım kaptanı Tolga Ciğerci, Atakan Çankaya, Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ katıldı.
İftarda özellikle eski başkan Faruk Koca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Faruk Koca, burada yaptığı konuşmada, tüm kulüplerin eşit şartlarda mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kulüpler arasında adil rekabetin sağlanması için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Tansiyonun bu kadar yükseldiği bir dönemde haklı ya da haksız kavramları bir kenara bırakılıp, tüm paydaşların daha ılımlı açıklamalar yapması Türk futbolunun bu krizden çıkmasını sağlayacaktır. Taraftarların, sizlerin de futbolun güzelleşmesi için sorumluluğu büyük. Önümüzde Beşiktaş ile oynanacak önemli bir lig maçımız var. Başkanlığım döneminde ligin ilk yarısında stadyumumuzda misafir edip yasağın uzun süre sonra kalkmasını sağlamıştık. Sizlerden özellikle ricam ikinci karşılaşmada MKE Ankaragücü ve Ankara'yı her deplasmanda olduğu gibi örnek olacak şekilde temsili etmeniz."
İftar organizasyonu için taraftarlara teşekkür eden Koca, "Birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz bu mübarek ramazan gününü organize eden 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu adına Ali İmdat'a teşekkür ediyorum. Eski ve yeni yöneticilerin, sporcuların, taraftarların bir araya gelmesini sağlayan bu organizasyonlar, birliğimizin beraberliğimizin güçlenmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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