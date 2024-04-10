Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü\'nden Ramazan Bayramı kutlamaları

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkenti Trendyol Süper Lig'de temsil eden MKE Ankaragücü'nün X hesabından, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun." paylaşımı yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı İsmail Mert Fırat ise mesajında sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularını barındıran ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirildiği özel günlerdir. Bu özel günün aynı zamanda futbolun tüm paydaşları için birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulüplerden Gençlerbirliği, X hesabından, "Tüm ulusumuzun ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve kardeşlik getirmesini temenni ederiz." mesajını yayımladı.
Ankara Keçiörengücü Kulübünün X hesabından paylaşılan mesajda da "Bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle... Hayırlı bayramlar." denildi.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle bir araya gelindiği ve çocuklarla yapılan özel maçlara tanıklık edildiği belirtildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
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Sivasspor'da bayramlaşma töreni, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Bahattin Eken, Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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