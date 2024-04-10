Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü'nden Ramazan Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü'nden Ramazan Bayramı kutlamaları

Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Keçiörengücü\'nden Ramazan Bayramı kutlamaları

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ankaragücü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, bayramların birlik ve beraberlik getirmesini diledi. Gençlerbirliği ise tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve kardeşlik temennisinde bulundu. Keçiörengücü ise sevgi dolu ve huzurlu bayramlar diledi.

10.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkenti Trendyol Süper Lig'de temsil eden MKE Ankaragücü'nün X hesabından, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun." paylaşımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı İsmail Mert Fırat ise mesajında sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularını barındıran ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirildiği özel günlerdir. Bu özel günün aynı zamanda futbolun tüm paydaşları için birlik ve beraberlik getirmesini diliyor, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulüplerden Gençlerbirliği, X hesabından, "Tüm ulusumuzun ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve kardeşlik getirmesini temenni ederiz." mesajını yayımladı.

Ankara Keçiörengücü Kulübünün X hesabından paylaşılan mesajda da "Bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle... Hayırlı bayramlar." denildi.

Kaynak: AA

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