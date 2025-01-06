Ankaragücü İskenderunspor'u Ağırlıyor

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Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, bu sezon grup aşamasına Bursa Nilüfer, Karşıyaka ve Menemen FK'yi mağlup ederek geldi.

2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor ise Tire 2021 FK ile Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u eleyerek gruplara yükseldi.

MKE Ankaragücü, grupta diğer maçlarını Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'la, İskenderunspor ise Trabzonspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacak.