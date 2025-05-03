Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmana serbest aerobik koşu ve topla koordinatif ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
Takımın 10'arlı iki gruba ayrılarak fonksiyonel alanda jokerli oyun oynadığı idman, soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ile Erten Ersu, antrenmana katılmadı.
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