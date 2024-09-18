Ankaragücü, Kenan Koçak ile Anlaştı - Son Dakika
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Ankaragücü, Kenan Koçak ile Anlaştı

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MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hedef Süper Lig.

18.09.2024 17:36
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MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Ercan ATA - Samet ÖKSÜZ/ ANKARA, - 1'İNCİ Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde geride kalan 5 haftada 6 puan ile 13'üncü sırada yer alan ve alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki teknik direktör Kenan Koçak'ı 2 yıllığına göreve getirdi. Son olarak 2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak için Eryaman Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende Koçak ile birlikte MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk yer aldı.

'ANKARAGÜCÜ'NÜ LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Öncelikli hedeflerinin Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade eden Koçak, "Bana ve ekibime bu fırsatı tanıdıkları için başkanımız Sayın İsmail Mert Fırat ve yöneticilere teşekkür ederim. Bizlere yüklenen sorumluluğun bilincindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmek için çalışacağız. Ankaragücü'nün projesine inandığım ve bu projede yer almak istediğim için buradayım. Futbolcu kardeşlerimle beraber Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmek için çalışacağız. Bu iş çalışmakla olur, çalışacağız ve başaracağız. Bu iş çalışmakla başlar. Çalışarak her şey olur. Onun için mutluyuz ama bir o kadar da hırslıyız, inançlıyız. Umarım hepimiz için bu sevilen hayırlı ve faydalı olur" dedi.

Basın mensuplarının Türkiye'de çok sık teknik direktör değişimi yaşandığını ve bu yüzden baskı hissedip hissetmeyeceğinin sorulması üzerine Koçak, "Bu problem sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da var. Malesef işler iyi gitmediği zaman oklar her zaman teknik direktör üzerine yöneliyor. Ancak bir boksör ringe çıktığı zaman sadece yumruk atmayı değil yumruk yemeyi de göze alması lazım. Bir teknik direktör olarak biz bunu hesaplamazsak ve hazırlıklı olmazsak bu işi yapamayız. O yüzden ben bu tür şeylerin üstesinden gelirim" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü, Kenan Koçak ile Anlaştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü, Kenan Koçak ile Anlaştı - Son Dakika

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