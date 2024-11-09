Ankaragücü Maçında Hakem Değişikliği - Son Dakika
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Ankaragücü Maçında Hakem Değişikliği

Ankaragücü, Erokspor'u 3-0 yenerken yan hakem sakatlandı, dördüncü hakem oyuna girdi.

09.11.2024 00:44
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MKE Ankaragücü'nün Esenler Erokspor'u konuk ettiği maçta yan hakemin sakatlaması sonucu dördüncü hakem oyuna dahil edildi. Yan hakem ise dördüncü hakemlik görevine geçti.

Trendyol 1.Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'nün sahasında Esenler Erokspor'u konuk ettiği maçı sarı lacivertli ekip 3-0 kazandı. MKE Ankaragücü'nün 3 puanı 3 golle kazandığı maçın 57. dakikasında yan hakem Mahmut Gülle arka adalesinden sakatlanarak maça devam edemedi. Mahmut Gülle'nin yerine dördüncü hakem Adem Cinek, yan hakem olarak maça girdi. Mahmut Gülle ise maça dördüncü hakem olarak devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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