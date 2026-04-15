Ankaragücü'nde İki Oyuncunun Sözleşmesi Uzatıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından MKE Ankaragücü'nde, sol kanat oyuncusu Miraç Şimşek ve forvet Mervan Yusuf Yiğit'in sözleşmesi yenilendi.
Başkent ekibinin açıklamasına göre 19 yaşındaki Miraç ve 24 yaşındaki Mervan Yusuf'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
MKE Ankaragücü, ligin bitimine 2 maç kala 59 puanla 6. sırada yer alıyor.
