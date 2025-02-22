Ankaragücü'nden Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Ankaragücü'nden Farklı Galibiyet

Mustafa Dalcı, Teksüt Bandırmaspor’u 4-0 yenerek moral bulduklarını ve zorlu günleri geride bırakmayı umduklarını söyledi.

22.02.2025 22:16
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, camia olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

Böyle bir galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımın üzerinde ciddi bir baskı vardı. Oyun bazen önemli olmuyor, skor önemli oluyor. Biz de o günlerdeyiz. Bugün kazanmamız bizim için önemliydi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bu maça çıkarken ciddi eksiklerimiz vardı. Adanaspor maçında eksiklerimiz dönecek. Önümüze daha güvenli bakacağız. İnşallah lig sonunda mutlu olacağız. Her maçı kazanmaya talibiz. İçeride, dışarıda galibiyet için oynayacağız."

Mustafa Dalcı, "Kritik maçlarınıza yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna, "Hatasıyla sevabıyla Türk hakemlerine güveniyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem geliyor, neyi değiştirebilir? Bir çiçekle bahar açmaz. Amatörden Süper Lig'e kadar hakemlerin bu haftayı protesto edip maçlara çıkmaması gerekiyordu. Ne demek bu ya. Yabancı VAR'a da karşıyım. Ben bir Türk olarak yabancı hakemi kabul etmiyorum." cevabını verdi.

Mustafa Dalcı, oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart gören Owusu Kwabena'yla da ilgili "Tarihinde 3 kırmızı kart gördü, üçünü de Ankaragücü'nde gördü. Böyle agresif oyuncu değildir. Çok şey yapmak istedi, hata yaptı. Geçen haftaki kırmızı kart bence değildi. Oturup konuştuk, böyle bir disiplinsizliği asla yapmaması lazım. Kendisi de özür diledi, Cephas da aynı şekilde. Kart görüyorsak da hakkını vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gürsel: "Sonuç 4-0 ama oyunun hakkı bu değildi"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 4-0'lık skorun oynanan oyunu yansıtmadığını dile getirdi.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"4-0'lık bir mağlubiyet var ortada. Maçın başında rakibimiz, penaltı mıydı değil miydi bilmiyorum ama golü buldu. Onların lehine kolay fauller çalındı. İkinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. Golü bir türlü bulamadık. Yine bireysel hatalarda gol yedik. İkinci golden sonra bütün riskleri aldık. Puan almak istiyorduk. Sonuç 4-0 ama oyunun hakkı bu skor değildi. Maçın her anını aynı ciddiyetle oynamalıydık, iyi bir ders oldu. Kafamızı kaldırıp hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Hedefimizde bir sapma yok."

Kaynak: AA

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