Ankaragücü'nün Mağlubiyeti Gözyaşlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Ankaragücü'nün Mağlubiyeti Gözyaşlarına Neden Oldu

Ankaragücü\'nün Mağlubiyeti Gözyaşlarına Neden Oldu

Ankaragücü, Manisa FK'ya 2-1 kaybederek taraftarları ve malzemeciyi ağlattı, teknik direktör ayrılacak.

19.04.2025 00:07
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MKE Ankaragücü'nün Manisa FK deplasmanında aldığı mağlubiyet malzemeciden taraftara herkesi ağlattı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK deplasmanına giden MKE Ankaragücü, aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından kulüp malzemecisi, futbolcular ve birçok Ankaragücü taraftarı gözyaşlarını tutamazken öfkesini de belli etti. Basın toplantısında konuşan Mesut Bakkal ise Ankara'ya döner dönmez yönetimle konuşup takımdan ayrılacağını kaydetti. Takım otobüsüne binmeden önce açıklamalarda bulunan futbolcular ise takımda ruh olmadığına değinerek isyan etti.

"Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz"

Basın toplantısında 2-1'lik maçı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Rezil oynadığımız bir maç. Bu maç böyle oynanmaz. Ben bu takımdaki beşinci hocayım. Dört maça çıktım, 3 mağlubiyet 1 beraberlik var. Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz. Kimin oynadığı, neyin oynadığı belli değil. Bu maçları kaybedebilirsiniz veya puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. 2 ay önce kamp yapıyoruz, soyunma odasına para gidiyor ama hayatımda gördüğüm en tepkisiz maçtı. 3-4 maç bana yıkılıyorsa yıkılsın umurumda değil. Sorun bensem benim. Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. İlk yarı hiçbir şey yapmadık topa bile değmedik. Sorumlusu bensem tamam ben sorumluyum. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz, değiştirme şansım olsa 11 tane oyuncu değiştirirdim. Geldik denedik olmadı. Ben Ankaragücü için geldim ne maddi talebim ne de başka bir şey olmadı. Ankara'ya döndüğümde yönetimle konuşup kulüpten ayrılacağım" diye konuştu.

"Bu kadar reaksiyonsuz bir takım görmedim"

Maç çıkışında takım otobüsüne bineceği sırada bir konuşma gerçekleştiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir ise, "Takımda ruh yok. Futbolcular olarak sorumlusu biziz. Küme düşmeyi kabul etmiyoruz. 1 değil 2 değil 5 tane hoca değiştirdik. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu kadar reaksiyonsuz bir takım görmedim" dedi.

"Bu takımdakilerle bir yere gelemeyiz"

Kaleci Ertaç Özbir ise takımın birlik olamadığını ve isteksizlik olduğunu ifade ederek, "Bu oyuncularla bu ligde olmaz. Ben bu ligde ne oyuncularla oynadım. Onlarla kıyasladığımda bu takımdakilerle bir yere gelemeyiz. Ağabeyleri olarak gidip diğer futbolcuları uyardığımda bana dudak sallıyorlar. Uyarsan ne olacak ki o saatten sonra. Biz rakip takımın ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakalım. 39 puandayız, 3 maçın tamamını kazanırsak 48 puana yükseliriz. Bizim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nün Mağlubiyeti Gözyaşlarına Neden Oldu - Son Dakika

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