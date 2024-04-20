Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Ünal yaptığı açıklamada, "Maç planladığımız gibi geçti ama oyunun doğru anlarını iyi geçirmek gerekiyordu. Golü bulamadığınız zaman olmaz. Beşiktaş'a karşı burada oynamak kolay değil." dedi.
Cihan Ünal ayrıca, "Bu maç özelinde gerekli derslerimizi çıkaracağız. Beşiktaş ile kupada iki tane maçımız var. Bu kupada Beşiktaş'ı eleyip finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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