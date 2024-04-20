Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz - Son Dakika
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Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz

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Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal, Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet sonrası açıklamada bulundu. Ünal, maçın planladıkları gibi geçtiğini ancak golü bulamadıklarını belirtti. Beşiktaş'a karşı oynamanın kolay olmadığını vurgulayan Ünal, bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını ve kupada Beşiktaş'ı eleyip finale çıkmak istediklerini ifade etti.

20.04.2024 08:50  Güncelleme: 09:01
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Ünal yaptığı açıklamada, "Maç planladığımız gibi geçti ama oyunun doğru anlarını iyi geçirmek gerekiyordu. Golü bulamadığınız zaman olmaz. Beşiktaş'a karşı burada oynamak kolay değil." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ELEYECEĞİZ"

Cihan Ünal ayrıca, "Bu maç özelinde gerekli derslerimizi çıkaracağız. Beşiktaş ile kupada iki tane maçımız var. Bu kupada Beşiktaş'ı eleyip finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ankaragücü Teknik Sorumlusu Cihan Ünal: Beşiktaş'ı eleyeceğiz - Son Dakika

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