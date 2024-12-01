Ankaragücü Üzgün: Pendikspor ile 1-1 - Son Dakika
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Ankaragücü Üzgün: Pendikspor ile 1-1

Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, Pendikspor ile berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

01.12.2024 19:48
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, ilk yarıda çok fazla gol fırsatı yakaladıklarını belirterek "Üzgünüz. Galip gelebileceğimiz bir maçtan sadece bir puan çıkarttık. Geçen haftaki gibi aynı senaryo, sadece 1-0 ile soyunma odasına gidip ikinci yarıya çok kötü başladık. Yine beklenmedik duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı maç bir oraya bir oraya gitti. İlk yarıdan çok memnunum, ikinci yarıdaki oyundan memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise Ankaragücü'nün ilk bölümdeki baskıyla öne geçtiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Stoperlere baskı kurarak kazandığımız toplarla ikinci yarıda hücumda etkili olmak istedik. Golü bulduktan sonra da aslında aynı düşünceye devam ettik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra kazanabilirdik, maç Ankaragücü'ne de dönebilirdi. Bu maçtan çıkarımlarımızı yapıp önümüzdeki Sakaryaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacağız. Ankaragücü'ne de kalan maçlarında başarılar dileriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü Üzgün: Pendikspor ile 1-1 - Son Dakika

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