Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Ankaragücü ile Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Finali belirleyecek rövanş karşılaşması 7 Mayıs'ta oynanacak.

23.04.2024 22:25  Güncelleme: 22:30
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'ndaki müsabaka başladığı gibi 0-0 bitti.

SOWE, OFSAYTA TAKILDI

Ev sahibi takım MKE Ankaragücü, 15. dakikada Ali Sowe ile golü buldu. Pozisyonu VAR'da inceleyen karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, Kitsiou'nun pasında Ali Sowe'a asist yapan Christian Bassong'un ofsaytta olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.

Ankaragücü ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretip daha fazla gol şansı yakalayan taraf Ankaragücü olsa da her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İKİNCİ YARIDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

Ankaragücü ve Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da gol fırsatlarını değerlenmedi. Zorlu karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı

RÖVANŞ MAÇI 7 MAYIS'TA

Beşiktaş ile Ankaragücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 7 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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Son Dakika Spor Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Zaten bahis şirketleri berabere biter demişti. Denk güçlerin kapışması. 1 2 Yanıtla

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