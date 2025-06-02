Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika
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Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu Süper Lig ekibinin başına geçiyor
02.06.2025 16:01
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Arda Turan'ı Shakhtar Donetsk'e gönderen Süper Lig ekibi Eyüpspor, Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Süper Lig'de Arda Turan'ı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e yollayan Eyüpspor, teknik direktör arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aygün Özipek'in haberine göre; İstanbul ekibi Eyüpspor, Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Haberde, ligin 37. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçı öncesi Eyüpspor başkanı Murat Özkaya ve Emre Belözoğlu'nun stadyumda görüştüğü ve daha sonrasında da ikilinin yemekte bir araya geldiği aktarıldı. İki tarafın görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedildi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başına sezonun ortalarında geçen Emre Belözoğlu, takımıyla ligde çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla 1.28'lik puan ortalaması yakaladı.

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu Süper Lig ekibinin başına geçiyor - Son Dakika
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