Anlaşma tamam! Beşiktaş\'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Süper Lig devi Beşiktaş, Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona ulaşıyor.

İKİ TARAFLA DA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için oyuncu ve kulübü Rangers'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

İskoçya'daki eşyalarını toplayan Rıdvan Yılmaz, akşam saatlerinde yola çıkacak. Deneyimli oyuncu, saat 23.15 sularında İstanbul'da olacak.

RANGERS PERFORMANSI

İskoç ekibi Rangers formasıyla şu ana dek 77 maçta görev alan RıdvanYılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.