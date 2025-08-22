Anlaşma tamam! Beşiktaş\'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Süper Lig devi Beşiktaş, Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın transferi için oyuncu ve kulübü Rangers'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönecek.
İskoçya'daki eşyalarını toplayan Rıdvan Yılmaz, akşam saatlerinde yola çıkacak. Deneyimli oyuncu, saat 23.15 sularında İstanbul'da olacak.
İskoç ekibi Rangers formasıyla şu ana dek 77 maçta görev alan RıdvanYılmaz, bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
