Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci\'nin yeni takımı

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almadığı konuşulan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin ardından İrfan Can Kahveci ile de her konuda anlaşmaya vardı. İrfan Can Kahveci İstanbul'a geldi. İmzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacak.