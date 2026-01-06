Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı - Son Dakika
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

06.01.2026 14:58
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almadığı konuşulan İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin ardından İrfan Can Kahveci ile de her konuda anlaşmaya vardı. İrfan Can Kahveci İstanbul'a geldi. İmzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Osman Emre Osman:
    Zamanında o kahveleri içmeseydin şimdi Galatasaray seni almıştı. git ne halin varsa gör 3 14 Yanıtla
  • Murat Biçer Murat Biçer:
    FB nin alt takımı . normal. Kasımpaşa bu adama en az 5 milyon Euro bonservis de öder. Samsun'da al gülüm ver gülüm, Kasımpaşa da al gülüm ver gülüm. FB ye limit açılsın. 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
