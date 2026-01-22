Anlaşma tamamlandı! Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor - Son Dakika
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor
22.01.2026 16:55
Galatasaray, Serie A ekibi Napoli ile Noa Lang'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüne 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek olan Cimbom, transferin resmiyet kazanması için Napoli'den gelecek son onayı bekliyor. Conte, 25 Ocak'ta oynanacak Juventus maçında Noa Lang'a ihtiyaç duyabileceği gerekçesiyle oyuncunun ayrılığına henüz onay vermedi.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemindeki transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

NAPOLI İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Serie A ekibi Napoli ile Noa Lang'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cimbom, bu transfer için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca, Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu ise 30 milyon Euro olarak belirlendi.

TRANSFER İÇİN SON ONAY BEKLENİYOR

Galatasaray'ın transferi resmiyete kavuşturması için Napoli'den gelecek onayı beklediği belirtildi. İmzalı belgeleri İtalyan kulübe ileten sarı-kırmızılılar, Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin 25 Ocak'ta oynanacak Juventus maçında Noa Lang'a ihtiyaç duyabileceği gerekçesiyle oyuncunun ayrılığına henüz onay vermemesi nedeniyle beklemede. Son onayın da gelmesiyle birlikte yıldız ismin Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 27 maçta süre alan sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

