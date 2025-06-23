Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk talip oldu.
Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra birçok Türk oyuncuyla görüşme gerçekleştiren Arda Turan, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'i transfer edebilmek için ilk günden beri yoğun çaba harcıyor.
Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İsmail Yüksek için bonservis pazarlığı başladı. İsmail'i Shakhtar Donetsk'e getirmek için telefonla ikna eden Arda Turan, takımların kısa süre içinde anlaşmasını bekliyor.
Son Dakika › Spor › Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor - Son Dakika
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