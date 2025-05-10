Anneler ve Oğulları Futbol Sahasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anneler ve Oğulları Futbol Sahasında Buluştu

Denizli'de düzenlenen 'Annemle Futbol Oynuyorum' etkinliğinde anneler, çocuklarıyla birlikte sahada futbol oynayarak Anneler Günü'nü coşkuyla kutladı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte, anne-çocuk ekipleri kıyasıya mücadele etti.

10.05.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Annelerle oğullarının yeşil sahadaki mücadelesi gülümsetti

Anneler bu kez tribünde değil sahada ter döktü

DENİZLİ - Denizli'de anneler bu kez tribünde değil, sahada çocuklarıyla birlikte futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşandı. Çal Belediye spor'un Anneler Günü'ne özel düzenlediği "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği, renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu.

Denizli'nin Çal ilçesi Anneler Günü kapsamında sıra dışı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çal Belediyespor tarafından düzenlenen "Annemle Futbol Oynuyorum" etkinliği, ilçede büyük ilgi gördü. Futbol sahasında bir araya gelen anneler ve çocukları, hem doyasıya eğlendi hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte, anne-çocuk takımlarının kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, tribünleri dolduran vatandaşlar ise tezahüratlarla keyifli dakikalar geçirdi. Hem sporun hem de sevginin buluştuğu etkinlik sonunda katılımcı annelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Çocuklarımızla birlikte anneler olarak futbol oynayacağız"

Çocuğunu futbol kursuna götüren anne Derya Çetin, bu tarz etkinliklerden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çal'da spor kulübü olarak böyle bir etkinliğin olduğundan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızı her hafta kurslara gönderiyoruz. Kurslarda izlemek bizleri gurur veriyor. Bugün de çocuklarımızla birlikte anneler olarak futbol oynayacağız. Bu konuda emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

"Anneme ve ablama karşı çalım atarak gol attım ve yendik"

10 yaşındaki Metin Çilbirci, annesine ve ablasına karşı oynadığı maçta çalım atarak gol attığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün anneler gününe özel olan maçta anneme ve ablama karşı oynadım, çalım atarak gol attım ve yendik. Bizim takımımız çok daha güçlüydü. Annem ve ablamla futbol oynamak güzel ve eğlenceliydi. Maçlarda annem ve ablam normalde tribünden izliyordu bu sefer onlara karşı oynadım ve çok güzel oldu" diye konuştu.

Antrenör Akayıldız: "Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum"

Düzenlenen etkinliğin yoğun olduğunu ve güzel bir deneyim olduğunu belirten antrenör Tezcan Akayıldız, "Bugün anneler gününe özel düzenlediğimiz etkinlikte annelerimiz çocuklarına karşı futbol oynadı. Etkinliğe yoğun katılım oldu. Annelerimiz çocuklarına tribünden destek sağlıyorlardı ve bu sefer hep birlikte sahada futbol oynayarak deneyimlediler. Tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Etkinlik, Denizli, Futbol, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anneler ve Oğulları Futbol Sahasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
16:32
İstanbul’da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:13:53. #7.12#
SON DAKİKA: Anneler ve Oğulları Futbol Sahasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.