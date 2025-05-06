Annelerle Çocuklar Bocce Müsabakasında Buluştu - Son Dakika
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Spor

Annelerle Çocuklar Bocce Müsabakasında Buluştu

Annelerle Çocuklar Bocce Müsabakasında Buluştu

Afyonkarahisar'da düzenlenen bocce etkinliği, anneler ve çocuklarını bir araya getirdi.

06.05.2025 09:26
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Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Anne- Çocuk Bocce Müsabakaları yoğun katılımla tamamlandı.

Etkinlikte anneler ve çocukları birlikte yarışarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sporun birleştirici gücünü yaşadı. Organizasyona katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu tür faaliyetlerin aile bağlarını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bocce, herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir spor dalı. Bugün burada hem spor yaptık hem de keyifli anlara tanıklık ettik" dedi. Kasapoğlu, etkinliğe katılan tüm annelere ve çocuklara teşekkür ederek, sporun aile yaşamına entegre edilmesinin önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Annelerle Çocuklar Bocce Müsabakasında Buluştu - Son Dakika

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