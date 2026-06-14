Antakya'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Antakya'da Dünya Kupası Coşkusu

Antakya\'da Dünya Kupası Coşkusu
14.06.2026 08:04
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A Milli Takım'ın maçını 2 bin yıllık Antiphellos Tiyatrosu'nda dev ekrandan izlediler.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

Dev ekranda yayınlanan Avustralya-Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, futbolseverleri tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Deniz manzarasıyla dikkati çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren maçı izlemek isteyen vatandaşlarla dolmaya başladı. Kaş'ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.

Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlik, spor ve kültürü aynı noktada buluştururken, 2 bin yıllık tarihi mekanda oluşan atmosfer, renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabahın ilk ışıklarıyla alana akın etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Milli Takım, Etkinlik, Antakya, Kültür, Spor, Son Dakika

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