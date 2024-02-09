Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı sona erdi - Son Dakika
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Spor

Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı sona erdi

Antalya Bisiklet Turu\'nun Demre-Antalya etabı sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı tamamlandı. İkinci etapta bisikletçiler, Noel Baba Kilisesi'nden başlayarak 141,9 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışı kazanan isim ise Bahrain-Victorious'tan Sloven Matevz Govekar oldu. Yarışın sonunda Giovanni Lonardi magenta ve sarı mayoyu kazandı.

09.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı sona erdi.

Noel Baba Kilisesi'nden başlayan ikinci etapta bisikletçiler, 141,9 kilometre pedal çevirerek Demre, Finike, Kumluca, Üçoluk Yaylası, Konyaaltı'ndan geçti ve Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamladı.

Organizasyonun ikinci etabını 3.28.08'lik derecesiyle Bahrain- Victorious'tan Sloven Matevz Govekar kazandı. Yarışın ikincisi Bingoal WB takımından Belçikalı Kenneth Van Rooy olurken, Polti-Kometa'dan İtalyan Giovanni Lonardi üçüncü sırayı aldı.

Yarışın sonunda magenta ve sarı mayoyu kazanan Giovanni Lonardi oldu. Beykoz Belediyesi Spor Kulübünden Eritreli Natnael Berhane turuncu mayoyu, Alpecin-Deceuninck'ten Avustralyalı Jensen Plowright yeşil mayoyu kazandı.

Kaynak: AA

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