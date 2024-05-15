Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel düzenlediği futbol turnuvasını başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 105. yılında gençler için özel ve anlamlı etkinlikler gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Futbol Turnuvası düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi Halı Sahalarındaki turnuvanın başlama vuruşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç tarafından yapıldı.

2005-2009 doğumlu gençlerin katılım sağladığı turnuvada toplam 2 grupta, 8 takım mücadele ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi Halı Sahalarında başlayan turnuvanın takımları 7'şer kişiden oluşuyor. Turnuvanın ilk günü, şampiyonluk amaçlayan gençlerin, kıran kırana heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Turnuva, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final müsabakasıyla birlikte tamamlanacak. - ANTALYA