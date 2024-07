Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Damga Vurdu

Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri damga vurdu. Başpehlivanlığı 2. kez üst üste Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi Yusuf Can Zeybek kazanırken, son üç yılda Kırkpınar'da final müsabakasında Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri boy gösterdi.

Ata sporu güreşe her alanda destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de damga vurdu. Bu yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları büyük başarı gösterdi. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakası finaline üç yıldır olduğu gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanı çıktı. Finalde, Büyükşehir başpehlivanları Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş karşı karşıya geldi.

İki yıl üst üste başpehlivan oldu

51 dakika süren zorlu mücadele sonrasında Yusuf Can Zeybek, rakibi Mustafa Taş'a üstünlük kurarak, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı. Yusuf Can Zeybek, bu başarısıyla ikinci kez üst üste başpehlivanlığı kazanmanın sevincini yaşadı. Yusuf Can Zeybek, 2025 yılında yapılacak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahibi olmak için mücadele etme şansını da yakalamış oldu.

Kıyasıya mücadele ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları son üç yılda Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlıkta finali kimseye bırakmadı. 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya gelirken, 2023 yılında Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban, 2024 yılında da Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi sporcuları altın kemeri kuşanmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Alt boylarda da Kırkpınar'a damga vurdu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın, antrenörler Ufuk Atalan ve İsmail Susuz eşliğinde hazırlanan sporculardan Erkan Taş, başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. Başaltı boyunda ise Onur Susuz ve Uğur Şimşek üçüncü oldu. Büyük orta boyunda Batuhan Güzel ikinci, küçük orta küçükte Yusuf İslam Taş birincilik elde etti. Deste büyük boyda Bayram Berk Karaca ikinci, Mustafa Can Erdem üçüncü, deste orta boyda Mustafa Naz üçüncü, ayak boyunda Ramazan Torun üçüncü, Minik 2'de Süleyman Tufan birincilik elde etti. - ANTALYA