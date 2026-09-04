Antalya'da 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı, final Pazar günü - Son Dakika
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Antalya'da 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı, final Pazar günü

Antalya\'da 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı, final Pazar günü
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. İlk gün müsabakaları Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda yapılan etkinlik, 6 Eylül Pazar günü final mücadeleleriyle sona erecek.

Antalya'da bu yıl 674'üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.

Elmalı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılışta kortej yürüyüşüne, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Elmalı Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, başpehlivanlar ile güreş severler katıldı.

Açılış orgonizasyonunun ardından Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda ilk gün müsabakaları yapıldı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül Pazar günü final mücadeleleriyle sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı, final Pazar günü - Son Dakika
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